Hüfingen Landfrauen starten in die Wintersaison

Im Gruppenraum waren die Landfrauen zusammengekommen, um Rück- und Ausblick zu halten. Vorsitzende Annette Eppinger bilanzierte das abgelaufene Jahr, das wieder in vielerlei Hinsicht neue Erkenntnisse brachte. So erhielt der von den Landfrauen angebotene Kochkurs nicht die erwartete Resonanz. Doch die Ausflüge, ein Besuch in der Hüfinger Wasserversorgung oder auch die spontan übernommene Bewirtung bei der Jahresveranstaltung des Maschinenrings nutzten die Landfrauen, um intern und auch extern Werbung in eigener Sache zu machen.

Das soziale Engagement, der Zusammenhalt und die Geselligkeit in Kombination mit einem Faible für die Erweiterung des Wissens, kam bei den Frauen ohnehin noch nie zu kurz. Ein verlässlicher Partner waren die Landfrauen beim Straßenfest, bei dem sie mit ihrem kulinarischen Angebot zum Gelingen beitrugen. Schriftführerin Renate Baumann skizzierte einen erfolgreichen Jahresablauf, den Kassiererin Bettina Rastrello mit Zahlen unterlegte. Die Finanzchefin war erstaunt, dass die Mitgliedsbeiträge den vom Verband geforderten Beitrag nicht mehr decken.

Am 5. November kehren die Landfrauen für ihre Bezirksversammlung wieder nach Bräunlingen zurück. Intern feiert die Ortsgruppe Hausen vor Wald am 26. November Advent im Vereinsraum. Der 29. November lockt unter dem Motto "Genuss und Bildung" in die Kaffeerösterei nach Seppenhofen. Ein zweiter Wintergymnastikkurs ist für Januar geplant. Für das Fasnetprogramm in der Bürgerhalle sind Ideen gesucht.