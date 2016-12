Hüfingen Laiendarsteller spielen heiteres Stück

Hüfingen-Mundelfingen. Noch liegen ein paar Übungseinheiten vor ihnen, bevor sie am Dreikönigstag zur Aufführung ihres neusten Schauspiels einladen. Regisseur Peter Kuhrt wählte im Vorfeld wie immer aus Dutzenden von Möglichkeiten das passende Stück aus.

Die vielen Manuskripte und Theaterbüchlein zu lesen, erfordert Geduld, was maßgeblich auch noch damit zusammenhängt, wie viele männliche und weibliche Akteure zur Verfügung stehen. "Ein Theaterstück kann noch so gut klingen. Wenn zu wenig Darsteller mitwirken, brauchen wir es nicht aufführen." Peter Kuhrt weiß, es klingt banal, aber es entspricht der Realität. In der aktuellen Aufführung mischen vier Frauen und sechs Männer mit.

Neu im Team ist Dominik Mäder, so dass er sich auf eine eingespielte Truppe verlassen konnte. Am Anfang fanden die Proben im Vereinslokal im Dachgeschoss des Rathauses statt. Seit dem Ende der Weihnachtsfeiertage proben die Akteure in der Auchbachhalle.