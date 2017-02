Hüfingen Kurt Kammerer bringt jeden zum Lachen

Kurt Kammerers Talent als Ansager wurde bereits im Jahre 1988 entdeckt und seither führt er als unterschiedliche Persönlichkeiten durchs Programm und sorgt mit seinen kleinen Sketchen für einige Lacher. Für dieses Engagement wurde Kurt Kammerer von der Schwarzwälder Narrenvereinigung geehrt. Ebenfalls geehrt wurden Andrea Hauser und Monika Vetter, die bereits zum 35. Mal am Programm teilnahmen. Die beiden Damen traten bereits in jeder Lokalität in Behla auf, in die der bunte Abend bis heute stattgefunden hat.

Die beiden Damen beteiligten sich in diesem Jahr ebenfalls mit weiteren 85 Narren am Programm. Dabei waren die Akteure unter anderem als Heino unterwegs. Die Behlaer jungen Männer hatten sich als "Balus Putzcrew" etwas Besonderes ausgedacht: Sie schwebten als Piloten über die Köpfe des Publikums.

Für viele Lacher sorgte der Sketch, "Neulich in der Baarblick- Bank", bei dem die beiden Clowns Tobias Baumann und Stefan Meyer die Bankfiliale an der Behlaer Halle überfallen wollten und sich dabei planlos Hilfe vom Bankmitarbeiter holen mussten und sich somit etwas dümmlich von Bankmitarbeiter Clemens Krause-Sittnick übers Ohr hauen ließen.