Hüfingen Kunsthalle in Behla

Hüfingen-Behla. Bei der Vernissage am Samstag in der Scheune von Johann Meyer konnten die Hobbykünstler Frank (Oscar) Viergutz, Karl Hensler und Corinna Meyer in gemütlicher, lockerer Atmosphäre rund 120 Besucher begrüßen. Als Bereicherung empfanden die Gäste die Floristik von Corinna Meyer, mit der sie der Halle eine herbstlich bunte Note verlieh.

Die zweite Ausstellung der "3 Bellemer" beflügelte Bürgermeister Michael Kollmeier zu der Aussage, dass es in Behla jetzt eine Kunsthalle gäbe: "Das ist einmalig auf den Ortsteilen."

Auch Ortsvorsteher Uwe Schneckenburger freute sich über die Kleinkunst und bezeichnete das Potpourri Malerei, Skulpturen und Floristik als gelungen. "Als Kinder sind wir alle Künstler, die Kunst ist es, auch als Erwachsener eine gewisse Kreativität an den Tag zu legen", so Schneckenburger, der eine große Flasche Sekt zum Anstoßen mitgebracht hatte.