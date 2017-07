Hüfingen Künstler hinterfragen menschliche Existenz

Stefan Kees erforscht zum einen die Grenzen der Malerei, in dem er durch Zerreißen fertiger, ungegenständlicher Bilder und anschließende Schichtung des Zerrissenen den Bildträger – neben der Farbe – zum gleichwertigen Teil seiner Malerei erhebt. Zum anderen setzt er sich durch das scheinbare Zerstören seiner Malerei und durch die Neuordnung in einem anderen Kontext mit der Frage von Vergänglichkeit auseinander. In seinen Arbeiten wird Zeit und sicht- und spürbar, Fragen nach dem "Danach" tauchen auf, ebenso Gedanken darüber, was am Ende bleibt: künstlerisch, materiell und existenziell.

Am Sonntag, 23. Juli, um 15 Uhr werden in einem Künstlergespräch die neu entstandenen Kataloge der beiden Künstler vorgestellt.