Hüfingen Künstler-Forum in der Partnerstadt

Für eine Abordnung des Kunstkreises und Vertreter der Stadt Hüfingen geht es daher am verlängerten Wochenende in die 750 Kilometer entfernt – südöstlich von Dresden – gelegene Gemeinde. Ein zweiköpfiges Aufbauteam des Kunstkreises bereitet im Kunstkabinett des Großschönauer Museums die Ausstellung vor, die am Sonntag, 30. Oktober, vormittags mit der Vernissage offiziell eröffnet wird, bis zum 8. Januar dauert und unter dem Motto "Künstler der Partnerstadt" steht.

Das Kunstkreis-Aufbauteam mit dem Vorsitzenden Roland Sigwart und Nathalie Scherrer wird auf der Großschönau-Tour von mehreren städtischen Vertretern und einer kleinen Abordnung des Hüfinger Gemeinderates begleitet. Alt-Bürgermeister Anton Knapp, auf dessen Initiative die Partnerschaft-Ausstellung zurückgeht, wird ebenso mit von der Partie sein wie Gemeinderat Joachim Seidel und Hauptamtsleiter Horst Vetter, der den verhinderten Bürgermeister Michael Kollmeier vertritt.

Vetter ist es auch, der bei der Ausstellungseröffnung den Großschönauer Vernissage-Gästen den Hüfinger Kunstkreis vorstellen wird. "Klasse, daß der Hüfinger Kunstkreis mit dieser Ausstellung die Städtepartnerschaft mit Leben erfüllt", freut sich Horst Vetter. Aber auch von Seiten des Kunstkreises ist man hocherfreut, sich in erweitertem Umfeld präsentieren zu können. "Das Kunstkabinett des Großschönauer Museums ist natürlich eine tolle Plattform, auf der sich die Hüfinger Kunstschaffenden einem großen, erweiterten Publikum präsentieren können", weiß Roland Sigwart.