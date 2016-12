Wer sich in der Vorweihnachtszeit in Hüfingen in die Weitengasse verirrt, findet eine schöne Krippe in einem Vorgarten. Erbauer Frank Meckes hat eine Kleinstadt erbaut mit Figuren, Tieren und beleuchteten Häusern. Die Idee entstand vor vier Jahren. Die einfache Krippe vor seinem Haus wuchs von Jahr zu Jahr an Figuren und Häusern. Meckes Vorstellung von Bethlehem ist hier zu sehen, und vor den Toren der Stadt Maria und Josef, die langsam näher kommen. Alle paar Tage verändert der Erbauer die Position der Figuren. So bleibt die Krippenlandschaft lebendig. Auch allerhand Tiere hat Meckes selbst gebastelt. Abends gehen an den Straßenlaternen die Lichter an, und die Häuser sind beleuchtet. Bis Weihnachten lohnt sich das Hingucken. Foto: Freitag