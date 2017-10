Wenn die Krimiautoren Alexander Rieckhoff und Stefan Ummenhofer auf die Musiker Carsten und Eric Dörr treffen, dann ist höchster Unterhaltungswert geboten. Am Samstag, 21. Oktober, 18.30 Uhr, findet "Krimi & Tapas" im Hüfinger "Bel Nini" statt. Die Autoren werden von den Musikern begleitet, die sich musikalisch und mit Augenzwinkern ihren eigenen Reim auf die bekannten Schwarzwaldwaldkrimis machen. Das Bel-Nini-Team bietet ein Vier-Gänge-Tapasmenü. Der Eintritt inklusive Menü kostet 42 Euro. Kartenbestellungen sind unter 0771/17 51 22 84 sowie per E-Mail an info@enotecabelnini.de möglich. Foto: Heinig