Hüfingen Konzert gepaart mit Comedy ein Erfolgshit

Der 117 Mitglieder zählende Verein mit 15 Ehrenmitgliedern wird seit einem Jahr von Stefan Limberger an der Spitze geführt, der überrascht ist, wie viel Spaß diese Aufgaben machen können. "Das funktioniert nur mit der Unterstützung meiner engagierten Vereinskollegen", sagte Limberger, der sich an dieser Stelle bei ihnen bedankte, auch beim Dirigenten Jan Willems. Eine besondere Ehre erfuhr der Musiker und Dirigent der Jugend, Martin Rosenstiel, der sich dauerhaft in vorbildlicher Weise und außergewöhnlich stark für den Verein einsetze.

13 Auftritte bewältigte das Orchester 2016, wobei das Osterkonzert und das Herbstkonzert zu den Höhepunkten zählen. Das Konzept, im Herbst einen unterhaltsamen Leckerbissen zu präsentieren, geht auf. Bereits zum zweiten Mal bescherte die Veranstaltung den Musikern eine rappelvolle Festhalle mit begeisterten Gästen. Dabei überzeugte das Orchester mit eigenen Darbietungen im ersten Teil und einer anschließenden musikalischen Comedy-Show auf hohem Niveau. "Wir wollen das Erfolgskonzept unserer Show weiterführen und es im städtischen Veranstaltungskalender fest etablieren", verkündete Limberger. Alle Besucherrekorde sprengte das beliebte Handwerkervesper beim Musikantenfest. "Da war die Hölle los und der Festplatz platzte aus allen Nähten", freute sich Limberger. Durch überschneidende Auftritte bewiesen die Musiker in einem gesamtstädtischen Orchester mit den Kollegen der Ortsteile, dass dies durchaus einen positiven Aspekt hat. Deshalb wird eine Wiederholung dieses Zusammenspiels angestrebt. Neben dem Oster- und Herbstkonzert und vielen anderen Auftritten spielt die Stadtmusik dieses Jahr am Verbandsmusikfest in Pfohren in der Oberstufe und freut sich auf den Vereinsausflug nach Sinzheim-Winden.

In ihren Ämtern bestätigt wurden Vize Marco Trenkle, Kassier Ulrich Winiarz, Beisitzer Martin Gilly und Stefan Kaiser. Neue Beisitzerin ist Diana Pohl, die Verena Limberger ersetzt. Diese engagierte sich acht Jahre lang im Amt und viele Jahre als Jugendleiterin.