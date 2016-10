Schwarzwald-Baar-Kreis (ewk). Die Straßenmeistereien Hüfingen und Villingen einschließlich dem Stützpunkt Neueck sind für den Betriebs- und Unterhaltungsdienst auf 689 Kilometer Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Landkreis zuständig. Für die Bewältigung von Streu- und Räumarbeiten im Zuge des Winterdienstes, Mäh- und Gehölzarbeiten der Straßenrandbereiche, Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit straßenbegleitender Entwässerungseinrichtungen und die Beseitigung von punktuellen Straßenaufbrüchen wird ein umfangreicher Gerätepark unterhalten. Dazu kommt der Einsatz von 20 Fremdunternehmern, deren Fahrzeuge auch mit der entsprechenden Ausrüstung (Streugeräte und Schneepflüge) ausgestattet werden müssen. Hohe Einsatzzeiten und Überalterung von Fahrzeugen und Geräten machen eine systematische Beschaffungskonzeption erforderlich. Im Zeitraum 2012 bis 2016 wurden 2,18 Mio Euro für Neubeschaffungen ausgegeben, 94 Prozent des geplanten Ausgabevolumens. Für die Fahrzeug- und Gerätebeschaffungskonzeption 2017 bis 2021 werden 2,388 Mio Euro kalkuliert, jährlich 477 600 Euro. Dem stehen jährlich Landes- und Bundeszuweisungen für den Kauf von Fahrzeugen und Geräten von 330 000 Euro für die gemeinsame Straßenunterhaltung gegenüber. Daraus ergibt sich eine Eigenbelastung für den Landkreis von 855 Euro je Kilometer Bundes- und Landesstraßen und bis 521 Euro je Kilometer Kreisstraßen. Der Kreistagsausschuss für Umwelt und Technik sprach sich in der ersten Sitzung nach der Sommerpause einstimmig für die mittelfristige Beschaffungskonzeption 2017 bis 2021 aus, allerdings vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Noch in diesem Jahr soll ein Drei-Achs-Lastwagen (26 Tonnen) aus noch zur Verfügung stehenden Mitteln beschafft werden. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Konzeption in die Haushaltsentwürfe 2017 bis 2021 aufzunehmen.