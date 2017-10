Hüfingen Klangvolles Konzert in der Kirche

Hüfingen-Hausen vor Wald (lug). Ein beachtenswertes Konzerterlebnis genossen etwa 250 Gäste am Sonntagabend in der barocken St. Peter und Paul Kirche in Hausen vor Wald. Anlässlich seines 65-jährigen Bestehens hatte der Männergesangverein Hausen vor Wald Musikkapelle und Kirchenchor zu einem gemeinsamen Jubiläumskonzert eingeladen.