Hüfingen Kindergarten stärkt die Infrastruktur

Hüfingen-Sumpfohren. Wie entwickelt sich Sumpfohren bis ins Jahr 2030? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Ortschaftsrat in der jüngsten Sitzung im Beisein des neuen Bürgermeisters Michael Kollmeier. Ein weiteres Thema war die Fortsetzung der Biotopvernetzung. Ortsvorsteherin Ancilla Batsching machte die Zukunftsdiskussion an drei Punkten fest: Weiterentwicklung des Kindergartens, Breitbandnetzausbau und Bauplatzpreise. Zum Breitbandausbau konnte Kollmeier sagen, dass er den Ausbau schnell vorantreiben und in zwei Jahren abschließen möchte. Der Gemeinderat habe für den nicht ganz billigen Ausbau als Ziel fünf Jahre ausgegeben. Eile sei deshalb geboten, so Kollmeier, weil es derzeit noch hohe Subventionen für den Ausbau gebe und ein schnelles Netz ein wichtiger Standortfaktor für die Wirtschaft sei.

"Das Beste, was einem Kind passieren kann, ist, dass sich ein Kindergarten in der Nähe befindet, am besten vor Ort", meinte Kollmeier zur Kindergartendiskussion. Man suche seitens der Stadt nach Kooperationen, um diesen erhalten zu können. Gleichzeitig vertrat er auch die Meinung des Gemeinderats, dass es aus pädagogischer Sicht nicht sinnvoll sei, einen Kindergarten mit weniger als zehn Kindern zu halten. Es sei sehr wichtig, dass man Kindern die Möglichkeit biete, mit Gleichaltrigen spielen zu können. Dies sei derzeit und wohl auch in Zukunft in mehreren Ortsteilkindergärten nicht gegeben.

Über eine laufende Umfrage bei jungen Eltern will sich die Stadt nun ein Bild machen, welchen Kindergarten diese für ihre Kinder bevorzugen. Die Stadt hofft dabei auf ein Ergebnis, frei von den emotionalen Diskussionen der vergangenen Monate. Kollmeier gab noch zu bedenken, dass die Ortsteile jetzt zusammen halten sollten. Sonst könnte es passieren, dass es eines Tages nur noch in der Kernstadt Kindergärten gebe.