Hüfingen Kindergarten-Lösung findet Anklang

Hüfingen (jak). Nun stand also die "örtliche Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen in der Stadt Hüfingen" auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Die Besucherzahl war dann aber doch sehr gering. Manuel Schneider, der die Kindertagesstätte St. Verena leitet, war da. Verständlich, schließlich bekommt seine Einrichtung mit Sumpfohren und Fürstenberg für die kommenden zwei Jahre zwei Außenstellen hinzu.

Mit Brigitte Schwarz war eine Erzieherin da und mit ihrer Tochter Miriam Kaiser eine Mutter zweier kleiner Kinder. Und sonst: gähnende Leere. So blieb dem Gemeinderat und Bürgermeister Michael Kollmeier nichts anderes übrig, als sich selbst noch einmal die Entscheidung zu begründen.

"Wir müssen den Diskurs der Vergangenheit nicht mehr wiederholen", merkte Michael Kollmeier an. Der Trend sei eindeutig an den Zahlen bei den Kernstadt-Kindergärten zu erkennen. Die Plätze in der Ganztagesbetreuung wären komplett ausgeschöpft. Eine ähnliche Entwicklung gebe es "zunehmend auch in den Ortsteilen". Mit der zentralen Kinderbetreuung in Behla und der Regelung, dass Sumpfohren und Behla zu Außenstellen von St. Verena und im Herbst 2019 dann stillgelegt werden, sei nun auch "Verhaltenssicherheit für die Bevölkerung" hergestellt worden. Würde die Lösung in Behla nicht umgesetzt werden, hätte irgendwann in der Kernstadt ein Neubau realisiert werden müssen.