Hüfingen Kinder- und Jugendabteilung aufgebaut

Jugendtanzleiterin Anna-Maria Schafbuch berichtete von 18 Kindern und Jugendlichen im Alter von zwei bis 14 Jahren, die sich im Vorjahr während 16 Proben trafen, um ihren Teamgeist zu stärken und ihre tänzerischen Fähigkeiten weiter auszubauen. Das gelang derart gut, dass vier von ihnen der Übertritt zu den Erwachsenen gelang.

Schafbuch lobte in diesem Zusammenhang Carola Preis-Erhart, die die Nachwuchsförderung aktiv und mit Rat und Tat unterstützt. Um einen fließenden Übertritt zu den Aktiven zu gewährleisten steht die Jugendtanzleiterin in regelmäßigem Kontakt mit Stefanie Bäurer. Die Tanzleiterin der Erwachsenen zählt mittlerweile 33 Aktive in ihrer Gruppe. Sie berichtete von einer komfortablen Situation, die es ihr ermöglicht, Gruppen zu bilden, deren Erscheinungsbild während öffentlichen Auftritten einen tollen optischen Eindruck hinterlasse.

Im Vorjahr trafen sich die Erwachsenen 18 Mal im Proberaum. In der Öffentlichkeit wirbt die Trachtengruppe mit Tanzauftritten als Werbeträger für ihren Ort. Zudem wird sie geschätzt für ihre Mitwirkung am Dorfgeschehen und die Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen.