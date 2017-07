Hüfingen Kicker-Jugend beendet Runde mit viel Spaß

Den Beginn machten die Bambini mit einem Miniturnier. Auch in einem Geschicklichkeitsparcours konnten sie ihre Treffsicherheit demonstrieren. "Eltern gegen Kinder" hieß es anschließend in verschiedenen Konstellationen. Die F2 forderte dabei die Mamas heraus. Obwohl sich Trainer Bernd Siegert als Frau verkleidet in die Mannschaft eingeschlichen hatte, konnten die Kinder einen souveränen Sieg einfahren.

Im Anschluss daran folgten die F1-Junioren im Spiel gegen die Väter. Hier zeigten sich die Papas allerdings etwas als Spielverderber und ließen ihren Kindern wenig Chancen auf einen Sieg. Auch bei der E-Jugend mussten sich die Väter der Spieler beweisen. Trotz großem Einsatz der Papas ließen die Spieler dabei nichts anbrennen und konnten einen ungefährdeten und völlig verdienten Sieg verbuchen.

Zum Abschluss stand ein Spiel der D-Junioren gegen die C-Juniorinnen, verstärkt um Trainer und weitere kurzfristig auf dem Transfermarkt verpflichtete Väter an. Trotz zwischenzeitlicher Führung mussten sich die Spieler knapp geschlagen geben.