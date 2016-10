Hüfingen. In der Galerie Kunstpunkt eröffnet Karin Seitz ihre aktuelle Ausstellung mit dem Titel "Gegenwart und Vergangenheit" am Sonntag, 30. Oktober, um 14 Uhr mit einer Vernissage. Bis zum Sonntag, 27. November, sind hier Holzschnitte von Hermann Simon und Mixed-Media von Karin Seitz zu sehen, die in eine andere Zeit entführen und zum Nachdenken anregen. Die Stile der beiden Künstler ergänzen sich und verbinden dabei adie Vergangenheit mit der Gegenwart. Die Galerie Kunstpunkt ist geöffnet Donnerstag und Freitag von 10 bis 12 und 14.30 bis 18 Uhr sowie Sonntag von 14 bis 17 Uhr.