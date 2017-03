Am Samstag, 18. März, gastiert Tommy Nube mit seinem Programm "D'r Schwob regiert die Welt" in der Hüfinger Rathausgalerie. Wer beherrscht die Welt?, fragt Nube in seinem schwäbischen Kabarettstück – und gibt die Antwort schon im Titel: "D'r Schwob regiert die Welt". Der Kabarettist bringt Badenern die Sichtweisen der württembergischen Nachbarn humorvoll näher. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Stadtverwaltung Hüfingen, Telefon 0771/60 09 24 für 12 Euro, an der Abendkasse für 14 Euro. Foto: Boehler