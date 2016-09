Hüfingen Junge Männer verwirklichen ihren Traum

Und so sind sie bereits seit knapp zwei Monaten täglich nach ihrer Arbeit als Landmaschinenmechaniker, Zimmermann und Fräser und Dreher damit beschäftigt, ihren Traum zu verwirklichen und den Traktor wieder fahrtüchtig zu machen.

Derzeit ist der Traktor komplett in Einzelteile zerlegt und die Teile werden ausgetauscht, repariert und in mühevoller Kleinstarbeit von den Männern lackiert. Jede Menge Unterstützung erhalten sie dabei von Freunden und Bekannten. So tragen Nachbarn und Freunde ihr Wissen rund um die Landmaschine bei oder helfen bei Arbeiten, die ohne großes Vorwissen getan werden können.

So konnten es die drei schaffen, bis zum vergangenen Samstag den Motor wieder zum Laufen zu bringen. Sie hoffen, dass sie es bis kommenden Samstag schaffen, den Motor in die neu lackierte Karosserie des Traktors einzubauen.

Als Ziel haben sie sich gesetzt, mit dem Arbeitsfortschritt am Tractorpulling teilzunehmen, das am kommenden Sonntag, 18. September, ab 9 Uhr auf dem Sportplatz in Sumpfohren stattfindet. Dort wollen sie zeigen, was in der alten Maschine steckt und was sie aus ihr rausholen können.