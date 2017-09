Hüfingen Jugendblasorchester begeistert Gäste

Hüfingen. Drei Dirigenten in 20 Jahren intensiver Förderung ausgezeichneter Nachwuchsmusiker entwickelten die Auftritte des VJBO zu einem Klangerlebnis.

In Hüfingen benötigte das VJBO nur wenige Takte, um das Publikum mit seiner Musik zu fesseln. Der aktuelle Dirigent Alexander Beer hatte eigens für das Konzert auf leidenschaftlich interpretierte spanisch-lateinamerikanische Stilelemente gesetzt und damit mitten ins Herz der Zuhörer getroffen. Dabei gab der inzwischen zum Profiklarinettist gereifte ehemalige VJBO-Musiker Benjamin Hummel im "Clarinet Concerto No.2" des spanischen Komponisten Oscar Navarro einen imposanten Eindruck der musikalischen Qualität, die ein VJBO-Musiker erzielen kann, der seine Zugehörigkeit im VJBO als Chance und Sprungbrett in seine weitere berufliche Zukunft ergriff. 20 Minuten begeisterte der heutige Profimusiker eines Orchesters in Nordrhein-Westfalen, dank der Unterstützung der in ihrer Gesamtheit harmonisch erklingenden Register des VJBO.

Der Spannungsbogen riss zu keinem Zeitpunkt ab und war ein Spiegelbild des Konzertes. Verbandsjugendleiterin Alexandra Götz lobte das Orchester, dem es immer wieder gelang, die Herzen der Blasmusikfans höherschlagen zu lassen. Das vor zwei Jahrzehnten gegründete Eliteorchester bezeichnete sie als eine günstige Gelegenheit, jungen Musikern in den wichtigsten Jahren ihrer Entwicklung eine Plattform zu bieten, ihr Können weiter zu entwickeln, neue Freundschaften zu knüpfen und eine neue Offenheit zur Blasmusik zu erlangen. Erfolgreiche internationale Wettbewerbsteilnahmen, großartige Konzerte und kurzweilige Ausflüge bezeichnete sie in einem optimistischen Rückblick als Meilensteine.