Hüfingen Jubiläumsjahr vor Abschluss

"Bezug" betitelt Chris Popovic ihren Part an der Ausstellung, die eine Reise sowohl in die verstaubte Vergangenheit alter Matratzen als auch in die Kunst der Gegenwart erlaubt. Denn die Künstlerin, die im Breisgau lebt, wendet sich in ihren Arbeiten den Streifen- und Ornamentmustern alter Matratzen zu, bei denen die meisten Menschen an nicht gut riechende, vergilbte sowie staubige und fleckige Bettstattausrüstungen ihrer Eltern oder Großeltern erinnert werden.