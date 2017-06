Hüfingen Jerg ist Fan der modernen Technologie

Riesiges Interesse weckte die von den Verwaltungen aus Blumberg und Hüfingen initiierte Informationsveranstaltung, die nach erfolgter Fertigstellung des Backbone-Netzes die Schritte und Voraussetzungen für den Weg ins schnelle Internet aufzeigte.

Hüfingen-Mundelfingen. Geschäftsführer Felix Stiegeler vom Netzbetreiber Stiegeler IT sicherte in der Aubachhalle den rund 150 interessierten Besuchern nach erfolgten Vertragsabschlüssen mit dem Zweckverband als Netzeigentümer und dem Netzbetreiber einen schnellstmöglichen Anschluss an die Welt des High-Speed-Internets zu.

Ortsvorsteher Michel Jerg outete sich als Fan der modernen Technologie, berichtete von einer nahezu 100-prozentigen Kundenzufriedenheit in den bereits ans schnelle Internet angeschlossenen Gebieten und appellierte an die interessierten Anwesenden, sich rasch für den Einstieg in die moderne Welt des Hochgeschwindigkeitsinternets zu entscheiden.