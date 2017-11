Hüfingen Jeden Tag öffnet sich ein Fenster

4 Schellenberg Apotheke, Hauptstraße 56, Montag, 4. Dezember, 10 – 12 und 15 – 17 Uhr: Eisbär Knutsch und sein Freund Flocke verwöhnen klein und groß.

5 Sparkasse Schwarzwald-Baar, Hauptstraße 44, Dienstag, 5. Dezember, 8.30 – 12.30 und 14 – 17 Uhr: Kommen Sie vorbei und holen Sie sich eine "süße" Überraschung bei uns in der Sparkasse ab.

6 Café Süßer Winkel, Hauptstraße 38, Mittwoch, 6. Dezember, 7 – 18.30 Uhr: Jeder Gast im Café Süßer Winkel erhält einen Gewürz-Mini-Gugelhupf als Nikolausgeschenk.

7 Druckerei Moog, Schaffhauser Straße 7, Donnerstag, 7. Dezember, 8 – 11.30 und 14 – 16 Uhr: A4 Bildkalender – bringen Sie uns Ihre Urlaubs- oder Privatbilder per CD, DVD, USB-Stick oder per E-Mail (Größe/Auflösung der Bilder 25 x 25 cm und einer guten Auflösung). Mit diesen Bildern drucken wir Ihren individuellen Bildkalender. Preis pro Stück 12,90 Euro.

8 Kinder- und Jugendbibliothek im Rathaus Hüfingen, Freitag, 8. Dezember, 15.30 – 17 Uhr: Lesezauber im Advent. Mit einer wunderschönen Adventsgeschichte werden alle Kinder auf die Weihnachtszeit eingestimmt und basteln gemeinsam duftende Gewürzanhänger für den Tannenbaum. Anmeldung unter Tel. 0771/60 09 82 oder E-Mail: bibo@huefingen.de

9 Weinhaus Baum, Dögginger Straße 2, Samstag, 9. Dezember, 13 – 18 Uhr: Winzer und Ihre Festtagsweine.

9 Ristorante Pizzeria La Piccola Termoli, Hauptstraße 24, Samstag, 9. Dezember, 11.30 – 13.30 Uhr: Wir verwöhnen unsere Gäste mit italienischem Traditionsgebäck.

10 Schulmuseum Hüfingen, Bahnhofstraße 10, Sonntag, 10. Dezember, 14 – 17 Uhr: 100 Jahre Schulgeschichte – Lernen und Staunen Sie bei freiem Eintritt im Schulmuseum.

11 Bäckerei Dirk Fischer, Hauptstraße 53, Montag, 11. Dezember, 6.30 – 18.30 Uhr: Adventsfrühstück zu Hause! 3 ofenfrische Brezeln für nur 1,55 € statt 2,04 € im Angebot.

12 Aquari Sauna, Dienstag, 12. Dezember, 15 – 21 Uhr: Damen-Weihnachtssauna. Dort kann man den hektischen Alltag hinter sich lassen und alle Sinne bei weihnachtlichen Düften und Gebäck in einer entspannten Atmosphäre entspannen.

13 Stadtverwaltung Hüfingen, Mittwoch, 13. Dezember, 8.30 – 12 und 14 – 16 Uhr: "Doppelt-Gemoppelt" in Hüfingen – Mit dem Memory auf Erlebnisreise durch Hüfingen – in Spaß für die ganze Familie. Das Memory ist im Rathaus zum Sonderpreis von 5 Euro erhältlich.

14 Ölzweig Naturkost, Hauptstraße 35, Donnerstag, 14. Dezember, 9 – 18.30 Uhr: Heute 10 % Rabatt auf "unser Bestes", selbstimportiertes Olivenöl aus Italien, extra vergine 0,75 Liter.

15 Kinder- und Jugendreferat, Rathausgalerie, 3. OG, Freitag, 15. Dezember, 17 – 19.30 Uhr: In der Weihnachtsbäckerei! Das Jugendhaus-Team lädt Jungen und Mädchen im Alter von 7 Jahren bis 12 Jahren zur Weihnachtsbäckerei ein. Die Teilnahme ist für max. 15 Kinder kostenlos. Anmeldung erforderlich unter: sasa.hustic@huefingen.de. Mitzubringen sind: Schürze, Wellholz und Behälter für Kostproben.

16 Fuß-therapeutische Praxis Skodell, Hauptstraße 27, Samstag, 16. Dezember, 9 – 13 Uhr: Hier gibt es zum vierten Advent Fußmassage für einen guten Zweck! Kunden werden werden verwöhnt und können gleichzeitig helfen. Sie tragen sich in der Adventszeit in die Massageliste der Praxis ein und erhalten eine angenehme Fußmassage. Die Praxis bittet um einen Spendenbetrag von fünf Euro, der von der Firma verdoppelt wird, so dass pro Fußmassage zehn Euro in den Spendentopf der "Kinderhilfe Haiti" fließen.

17 Restaurant "Zum Baptistle", Grabengasse 6, Sonntag, 17. Dezember, 12- 14 und ab 18 Uhr: Jeder Gast erhält zum Essen einen alkoholfreien Aperitif.

18 Metzgerei Kramer, Hauptstraße 53, Montag, 18. Dezember, 8 bis 12.30 und 14 bis 18.30 Uhr: Jeder Kunde erhält ab einem Einkaufswert von zehn Euro ein leckeres Wurstglas aus der Produktion. das geschäft spendiert an diesem Tag einen Euro pro Kunde für das Trinkwasserbrunnen-Projekt von Pfarrer Augustus in seine nigerianische Heimatgemeinde.

19 Physiotherapie am Aquari, Dienstag, 19. Dezember, Uhrzeit nach Rücksprache: Besucher werden dort mit einer 20-Minuten-Aromaöl-Massage mit anschließender 20-minütigen Naturmoorpackung (Fango) verwöhnen. Eine Voranmeldung ist erwünscht unter der Telefonnummer 0771/6 56 47.

20 Stadtverwaltung Hüfingen, Mittwoch, 20. Dezember, 8.30 bis 12 und 14 bis 16 Uhr: Kreisalmanach 2018 – Das besondere Geschenk für alle Hüfinger. Der Almanach ist im Rathaus, Bereich Tourismus und Kultur für 16,50 Euro inklusive einer HüfingenTasche erhältlich.

21 Volksbank eG, Donaueschinger Straße 2, Donnerstag, 21. Dezember, 14 bis 16 Uhr: Jeder Kunde erhält von der Volksbank eine kleine vorweihnachtliche Überraschung.

22 Volksbank eG, Donaueschinger Straße 2, Freitag, 22. Dezember, 9 bis 12 Uhr: Jeder Kunde erhält von der Volksbank eine kleine vorweihnachtliche Überraschung.

24 Evangelische Kirche, Sonntag, 24. Dezember, 18 Uhr: Gottesdienst: "Macht hoch die Tür’, die Tor’ macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit"

24 Katholische Kirche/Pfarrheim, Sonntag, 24. Dezember, 16.30 Uhr: Krippenfeier für die Kleinen im Pfarrheim; 16.30 Uhr: Kinderkrippenfeier in der Kirche; 18 Uhr: Christmette (Fenstergestaltung durch die Krabbelgruppen)

24 Ihr Landbäcker, Hauptstraße 34, Sonntag, 24. Dezember, 6 bis 12 Uhr: Frühstück und Brötchenverkauf, "Seit Jahren ist das für uns ein besonderer Tag", so die Geschäftsleitung in ihrem Pressetext. Kunden, Freunde und sonstige Gäste sind willkommen.