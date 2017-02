Hüfingen Jagd nach grünen Punkten

Hüfingen (chn). Viel wurde in jenen zwei Jahrzehnten bereits auf den Weg gebracht, zahlreiche ökologische Projekte etabliert – und so gab Biotopvernetzungs-Beauftragter Peter Marx in seinem Rück- und Ausblick im Gemeinderat anstelle zahlreicher Neuanlagen von Bäumen und Gehölzstreifen deren "Erhaltung und Pflege" als Credo für die nächste Zeit aus.

Nach drei Jahren Planung baldiger Beginn am Marbengraben

Ein ambitioniertes Projekt indes flutet in Sachen Gewässerentwicklung an. Nachdem die Renaturierung des Schleewiesengrabens endgültig abgeschlossen werden konnte, soll es nach dreijähriger Planungsphase nun bald am Marbengraben losgehen. Das Genehmigungsverfahren und die Finanzierung werden angeschoben, und auch 80 000 Ökopunkte aus dem Projekt sind bereits für eine Ausgleichsmaßnahme abgerechnet worden. Zusätzlich sollen 2,7 Hektar Fläche auf dem Deponiegelände erworben werden, um auch dort die Renaturierung zu forcieren. Eine Chance zum Erwerb der wertvollen Ökopunkte sieht der Beauftragte auch im Ankauf und der Umgestaltung der Gewässerrandflächen, wohlgemerkt nur der der kleineren Gewässer, für welche die Stadt qua Gesetzeslage zuständig ist.