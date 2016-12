Hüfingen Jäger machen grausige Entdeckung im Wald

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der gefrorene Raureif lag noch über dem dichten Geäst, als sich die Jäger der Stelle in dem Waldstück zwischen der Bundesstraße 27 und der Kreisstraße zwischen Hausen vor Wald und Opferdingen näherten. Was sie dann in der Nähe eines Dachsbaus entdeckten, ließ sie erschaudern: Auf dem Boden lag ein blanker Schädel, teilweise schon mit Moos überzogen und mit Erde bedeckt – vom restlichen Skelett jedoch keine Spur.

"So etwas ist uns noch nie passiert", lässt einer der Jagd-Teilnehmer die ungewöhnlichen Geschehnisse des Vormittags Revue passieren. Ursprünglich hatte man sich zur Drückjagd verabredet. Dass der Vormittag mit diesem grausigen Fund im Unterholz endete, konnte sich natürlich niemand ausmalen.

Nachdem gegen 11 Uhr die Polizei alarmiert worden war, setzte man dort die übliche Maschinerie in Bewegung. Streifen- und Kripobeamte fuhren den Fundort an. Um diesen zu finden, hatte man sich zunächst mit den Jägern verabredet, anschließend führte der gemeinsame Weg durch das Waldstück, durch das der Krottenbach fließt. Den Waldweg entlang ging es schließlich in Richtung eines Hochsitzes. Nur 20 Meter vom Weg entfernt – in einem leicht abschüssigen Gelände – lag der Schädel. Wie Polizeisprecher Dieter Popp auf Anfrage des Schwarzwälder Boten er klärte, soll der Unterkiefer fehlen, ansonsten weist er keine offensichtlichen Gewalteinflüsse auf. Popp: "Die Kriminalpolizei Villingen ermittelt derzeit in diesem Fall, weitere Informationen zur Identität gibt es bislang noch nicht."