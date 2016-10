Hüfingen Investor wird mit seinen Garagenplänen ausgebremst

Garagenreihen, eventuell auch einige Stellplätze einrichten. Die ganze Anlage sollte, so Schafbuch, begrünt und eventuell mit Solarmodulen für eine Solar-Tankstelle ausgerüstet werden und sich im Bild an die Umgebung anpassen und beispielsweise weiterhin eine freie Sicht von der Brücke aus auf die Häuserzeile gewähren. Die Garagen und Parkfläche wollte er an die umliegenden Bewohner vermieten. Schafbuch vertrat damals die Ansicht, dass diese Maßnahme – auch aus Gemeindesicht – das Areal insgesamt sinnvoll aufwerten würde. Ebenso wäre das Problem einer vernünftigen Oberflächenwasser-Ableitung in den Kanal, die in den Wintermonaten und nach Regenschauern nicht funktioniere, gelöst. Diesen Wunsch hatte Schafbuch am 19. Mai 2015 an den damaligen Bürgermeister Anton Knapp schriftlich geäußert – und eine klare Antwort erhalten: das Grundstück stehe nicht zum Verkauf.

Gewundert hat sich Thomas Schafbuch dann aber ein gutes Jahr später, als im Sommer Vermessungsarbeiten liefen. Auf eine neuerliche Anfrage, datiert auf den 15. August 2016, antwortete die Verwaltung am 18. August 2016: "Grundsätzlich ist festzuhalten, dass derzeit geprüft wird, welche Möglichkeiten der Verwendung des städtischen Grundstücks möglich sind. Aus diesem Grunde haben Vermessungsarbeiten stattgefunden.

Ein Verkauf ist bisher noch nicht erfolgt, kann aber für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden. Sollte eine Bebauung des Geländes vorgesehen sein, werden Sie aufgrund der gesetzlichen Vorgaben entsprechend im Baugenehmigungsverfahren vorab gehört."Und diese Anhörung flatterte ihm und den anderen Anliegern dann Anfang September per Brief aus dem Bauamt ins Haus, verbunden mit einem Plan für die genannten acht Garagen und drei Carports auf 330 Quadratmeter, der Rest der Fläche sollte in städtischem Besitz bleiben.

Das Datum der Erstellung des Plans wollte Thomas Schafbuch kaum glauben: 24. August 2016 – ganze sechs Tage nach dem Ratschreiber-Brief an ihn. Und Schafbuch wunderte sich noch mehr: "Jetzt sollen hier einfache Betongaragen möglich sein und zudem würde die Stadt durch den begrenzten Grundstücksverkauf auch für den Winterdienst vor den Garagen zuständig bleiben."

Auf Anfrage dieser Zeitung meinte Hauptamtsleiter Horst Vetter lediglich, dass das Grundstück nicht verkauft sei und sich daher Antworten auf weitere Fragen erübrigen würden.

Diese stellen sich aber, über deren Antworten inzwischen auch an den Hüfinger Stammtischrunden gerne spekuliert wird. Unter anderem würde man gerne wissen, wie der Investor überhaupt von der Bebauungs- möglichkeit des Gründstücks Kenntnis erlangt hatte.