Hüfingen Interesse am schnellen Netz ist groß

Die VDSL-Technik, die in Hausen vor Wald verfügbar ist, benutzt für das letzte Stück der Übertragungsrate zum Kunden Kupferleitung. Das bedeutet, je weiter weg der Kunde vom Verteilerkasten ist, desto schlechter wird die Datenübertragung. Die Breitbandversorgung hingegen liefert die Daten über Glasfaser mit mindesten 50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) in jedes Haus.

Kosten fallen in unterschiedlicher Höhe an

Die Kosten bis zur Grundstücksgrenze übernimmt die Stadt. Für den Grundstückseigentümer fallen, je nach Länge und Beschaffenheit des Abzweigs, von der Grundstücksgrenze bis zur Netzabschlussdose im Haus Kosten in Höhe von voraussichtlich 1000 bis 2000 Euro an.

Netzbetreiber bietet eigene Beranstaltung an

Jochen Cabanis ist überzeugt, dass in Zukunft immer mehr Dienste über das Internet laufen werden. Multimedia, Heimautomatisierung, Gesundheit, Heimüberwachung oder Home-Office werden mehr Bandbreite erfordern. "Das ist die Chance für den ländlichen Raum, nicht abgehängt zu werden."

Netzbetreiber für das Glasfasernetz im Schwarzwald-Baar-Kreis ist die Firma Stiegeler IT aus Schönau. Mit ihr wird es eine weitere Infoveranstaltung über Hausverkabelung, Anbieterwechsel und Tarife geben. Die Frist zur Abgabe des Vertrages ist auf den 3. März terminiert, damit schon im Juni mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Der Vertrag kann bei der Stadtverwaltung oder direkt beim Zweckverband abgegeben werden.

Beratungen bietet der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar, Humboldtstraße 11, in Donaueschingen an. Die Ansprechpartnerin für Hausen vor Wald ist Anja Gläser unter der Telefonnummer 07721/9 13 57 65 und a.glaeser@lrasbk.de

Donaueschingen (gvo). Wechselzeit bei den Sozialdemokraten: Mit Martin Schulz geht die SPD mit einem Überraschungskandidaten in den Bundestagswahlkampf.

Und heute um 19 Uhr im Hirschen wird mit dem designierten neuen Vorsitzenden Jens Reinbolz ein Generationswechsel eingeleitet. Er ist 25 Jahre jünger als der Vorsitzende Wolfgang Karrer, der nun das offizielle Rentenalter erreicht hat und dieses als richtigen Moment für seinen Rückzug von der Spitze des Ortsvereins sieht.

Der Stadtplaner Karrer hat das Auf und Ab in der SPD in den vergangenen 30 Jahren alle hautnah miterlebt. Schon in den 1980er-Jahren stand er an der Spitze des Ortsvereins und gab diese mit der Übernahme des Fraktionssprecherpostens von Willi Hönle 1994 dann 1995 erst einmal ab, um sie dann 2010 von Bernd Heinowski wieder zu übernehmen.

Damals war er angetreten, der Orts-SPD wieder mehr Leben einzuhauchen. Parallel zum bundesweiten Trend hatten auch in der Donaustadt immer mehr Menschen der Partei den Rücken gekehrt, in Zeiten der Agenda 2010 war die Mitgliederzahl schnell von 100 auf 60 gefallen.

Mit dem generell nachlassendem Interesse an Parteiarbeit und -mitgliedschaft hatte Karrer aber auch zu kämpfen und vermochte keine Trendwende einzuleiten. Bei den jüngsten Kommunalwahlen blieben gute Ergebnisse für die Partei aus und die engagierte Arbeit der Fraktion ungewürdigt.

Für den Diplom-Pädagogen und bei der Caritas beschäftigten Schulsozialarbeiter Jens Reinbolz kommt der Wechsel jetzt günstig. Die Stimmung bei den Sozialdemokraten ist dem Schulz-Effekt zu verdanken. Kurz vor der Bundestagswahl könnte der junge Vorsitzende mit einem Mitgliederzuwachs gleich punkten.