Hüfingen In Verwirrspiel behält nur der Portier den Durchblick

Im Mittelpunkt stand der "Hoteldrachen" aus der Feder von Achim Pöschl. Der Schwank in drei Akten kombinierte im gastronomischen Milieu eine gehörige Portion an Verwicklungen und Irrungen mit einem glücklichen Ende samt Hochzeit. Es waren in der Wahl der Einzelcharaktere als auch die Gesamtleistung des Teams, die wieder für Heiterkeit sorgten. Regisseur Eberhard Hildebrand hatte die Rollen wohlüberlegt besetzt und in der Kombination zwischen Erfahrung und Beinahe-Novizen für eine abgerundete humorvolle und gesamtschauspielerische Leistung seiner Akteure gesorgt.

Die Handlung spielte in einem Hotelfoyer, in dem eine Fahrstuhltüre eine bedeutende Rolle einnahm. Techniker Martin Springindschmitten brachte sie so zum Laufen, dass der Zuschauer immer mit einer Überraschung rechnen konnte, sobald sich die Lifttüre öffnete. Im Mittelpunkt stand Marlies Springindschmitten als perfekter Hoteldrachen, der sich gewillt sah, auf der Suche nach einem Bräutigam für ihre Tochter (Carina Merz) das Hotel zu übergeben.

Sodann begann ein Verwirrspiel, in dem bald nur noch Portier Bendikt Gut den Durchblick behielt. Denn sowohl der als erste Wahl gehandelte Mathias Friedrich, wie auch sein im Stück schauspielender Bruder Armin Springindschmitten hatten am Ende aus verschiedenen Gründen das Nachsehen.