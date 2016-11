Das Open-Air-Kino vor dem Rathaus ­lassen sich viele Hüfinger Kinder nicht entgehen und sind von "Heidi" auf der Großbildleinwand hellauf begeistert. In ­Jacke, Mütze, Schal, Handschuhe und warmen Winterstiefeln gut eingepackt spüren die zahlreichen Besucher bei diesem spannenden Film aus den Bergen die winterlichen Temperaturen sowieso nicht mehr. Schnell müssen noch eilig ein paar Bänke bereitgestellt werden, damit alle kleinen Kinobesucher einen Platz haben. Bürgermeister ­Michael Kollmeier lässt pünktlich um 19 Uhr die 1300 Lichter am imposanten Weihnachtsbaum erstrahlen und läutet damit die Vorweihnachtszeit im Städtle ein. Neben Glühwein, Punsch, Grillwürsten und anderen Leckereien, welche von Hüfinger Vereinen angeboten werden, kann man sich später noch an dem Livekonzert von Andreas Gabalier mit seinen bekannten Songs auf der Großleinwand erfreuen. Foto: Lendle