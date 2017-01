Hüfingen Im Bahnhofssaal geht’s "Hin und Hair"

Hüfingen. In Hüfingen lohnt es sich, öfters mal zum Friseur zu gehen. Nicht nur wegen der eigenen Haarpracht, die es zu pflegen und stylen gilt, sondern, weil der Salon als Nachrichten- und Kommunikationszentrale optimal genutzt werden kann. Oder gar weil man einen passenden Mann sucht und sich dieser in Hüfingen selbst bei mehrjähriger intensiver Suche nicht finden lässt. Der Friseursalon also mit einem zweiten Standbein als Partnervermittlung könnte den Hüfinger Einzelhandel ideen- und erfindungsreich beleben und sogar die Kundenfrequenz erhöhen.

Wie das funktionieren kann, das zeigt das diesjährige Dreikönigstheater mit seinen vier Aufführungen im Bahnhofssaal. "Hin und Hair" lautet der Titel der Komödie von Diana Weber, die vom erfahrenen TuS-Regisseur Frieder Schräbler bearbeitet wurde. Dabei hat er die Rollen seiner zehnköpfigen Truppe so perfekt eingeteilt, dass man meint, echt beim Friseur zu sitzen.

Zum neusten Kundenservice des Friseursalons von Doreen Winkler zählt nun auch die Vermittlung eines Mannes für ihre Kundin Eva Müller, die sich in Hüfingen seit drei Jahren nach der Liebe ihres Lebens sehnt, leider bisher ergebnislos. Um ihr zu dem ersehnten Liebesglück zu verhelfen, beschließen die Friseurmeisterin und ihr männerverliebter Friseur Ingo Krause sowie die extrovertierte Auszubildende Anna mehrere Kandidaten für die einsame Kundin zu einem Date einzuladen. Das funktioniert so auch prima und schnell finden sich tatsächlich vier partnerlose Männer.