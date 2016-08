Hüfingen Ihrem Blick entgeht kein Wölkchen

Hüfingen-Fürstenberg (jak). Mutter und Vater mit Grippe im Bett, der damals 16 Jährige nutzte die Gelegenheit: "Als wir wieder gesund waren, stand an der Stelle des Apfelbaums eine Wetterstation", erinnert sich Brigitte Siegmund. Heute beobachtet sie das Wetter, der Sohn lehrt und forscht an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg zum Thema Klima. Nur der Apfelbaum von damals hat die Umpflanzaktion nicht überlebt.

Die Wetterstationen: 1800 Stationen existieren in ganz Deutschland, 210 davon in Baden-Württemberg. Zwar gibt es 181 hauptamtliche Wetterstationen, aber für den Deutschen Wetterdienst sind die Daten aus der Fläche wichtig. Bis 2011 wurden an den Wetterstationen die unterschiedlichsten Wetterbebachtungen erhoben. Gibt es Wolken, wann zieht ein Unwetter auf, liegt morgens Tau und wie viel Schnee ist gefallen? Seit 2011 wird an den Wetterstationen nur noch eine abgespeckte Version an Daten erfasst. Nicht so in Fürstenberg: "Ich notiere immer noch alles", sagt Brigitte Siegmund. Ein Teil der Daten geht an den Wetterdienst, das Komplettpaket an den Sohn. Und so geht der Blick der 72-Jährigen immer noch auf die Uhr, wenn die Sonne durch die Wolken bricht. Sie merkt sich, wann es anfängt zu regnen. Und vieles mehr. "Ich habe immer alles im Kopf und abends notiere ich es dann."

Die Auszeichnung: Für ihr Engagement erhält Brigitte Siegmund vom Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur die Wetterdienstplakette. "Sie hat damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Wettervorhersage und Klimaüberwachung geleistet. Davon profitieren alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, denn die Auswirkungen des Wetters und Klimas betreffen jeden von uns", sagt Michael Gutwein, Leiter der Regionalen Messnetzgruppe des Deutschen Wetterdienstes in München, Außenstelle Stuttgart, bei der Ehrung im Hüfinger Rathaus.