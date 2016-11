Hüfingen "Ich bin stolz auf eure Leistung"

Hüfingen. Bei vielen Gelegenheiten wie Brandbekämpfung, Verkehrsunfällen, Hochwasserschutz, Unwetter, Wachdiensten sowie großen und kleinen Katastrophen und unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit steht ein Ziel oben an: Menschleben retten. "Dieses große ehrenamtliche Engagement verbunden mit einem gedeihlichen Miteinander mit der Stadt verdient Dank, Anerkennung und Respekt", so Bürgermeister Michael Kollmeier. Stolz ist der oberste Dienstherr auch auf die gut ausgerüstete und bestens geschulte Mannschaft, weil sie nicht nur in ihrem "eigenen Saft" schmort, sondern einen guten Kontakt zu befreundeten Wehren im Umkreis pflegt. "Das wirkt sich vor allem bei der Überlandhilfe positiv aus. Ich bin stolz auf eure Leistungen" lobt Kollmeier die Mitglieder beim Kameradschaftsabend in der Festhalle.

Gesamtkommandant Martin Weiß hatte zu diesem Abend drei Kernbotschaften mitgebracht. Leicht ironisch verkündete er, dass die Arbeitsplätze in der Wehr gesichert seien und man in Hüfingen einen komfortablen Vorsprung gegenüber anderen Wehren genieße. Durch verschiedene Kampagnen auch in soziale Medien sollte man die Jugend zu diesem Ehrenamt heranführen. Man habe einen wirklich guten Beitrag bei Facebook, nun sei es notwendig die Homepage aufzuarbeiten. "Ich glaube fest an das Ehrenamt, das durch strategische Konzepte und die richtigen Rahmenbedingungen gestärkt werden sollte", ist Weiß überzeugt. Und zu seinen Männern gewandt sagte er: "Ihr seid die potentielle Kraft der Feuerwehr. Ohne Zugpferde und ohne Mannschaft kann die Wehr nicht funktionieren." Weiß dankte seinem Stellvertreter Martin Kiebele, seinen Mitarbeitern und der Stadt für das positive "Geben und Nehmen" das in Hüfingen bestens funktioniere.

Stadtkommandant Jan-Philipp Bäurer gab noch interessante Daten aus dem Jahresbericht bekannt, aus denen hervorgeht in welchem Umfang sich die Feuerwehr engagiert. An seinen zuverlässigen Stellvertreter Gerson Seger und seine Mannschaft richtete er seinen aufrichtigen Dank, wünscht sich aber eine höhere Probenbeteiligung. 67 Mitglieder sind in der Abteilung Stadt tätig, die Altersmannschaft unter Peter Marx und Werner Himmel besteht aus 13 Männern. Zwei Ehrenmitglieder sind zu verzeichnen. Sie sind in drei Zügen als Zugführer, Gruppenführer, Truppführer, Atemschutzträger, Maschinisten, Türöffnungseinheit und Führungsgruppe eingeteilt. Insgesamt wurden 60 Proben abgehalten, hinzu kamen Brandsicherheitswachen, die Teilnahme an offiziellen Veranstaltungen, das Reinigen von Fahrzeugen und Gerätehaus und vieles mehr. Darüber hinaus beteiligen sich die Mitglieder an zahlreichen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. 84 Einsätze (149 Stunden) waren von November 2015 bis jetzt zu verzeichnen, die meisten (38) bei Hilfeleistungen/Verkehrsunfällen, 26 Mal rückten sie zur Brandbekämpfung aus. Insgesamt waren 1070 Feuerwehrmänner im Einsatz, die insgesamt 1.873 Stunden Dienst leisteten. Das entspricht 78,04 Tagen. Bäurer freute sich, zahlreichen Mitgliedern zu Lehrgangsbeförderungen gratulieren zu können.