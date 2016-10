Hüfingen Hüfinger SPD tourt durch Ortsteile

Den im Gemeinderat gefassten Beschluss, die Kindergärten bis 2019 auf eine leistungsstarke Institution in Behla zu konzentrieren, verstehen sie als Auftrag, einen möglichst moderaten Weg in Bezug auf die Schließung bestehender Einrichtungen aufzuzeigen. Als weiterer Punkt kristallisierte sich in den Gesprächen der Wunsch nach einer intensiveren touristischen Vermarktung heraus. "Wir stehen voll und ganz hinter einem Tourismuskonzept für die Gesamtstadt", befürwortet Fraktionssprecherin Kerstin Skodell die Anliegen der Orte. Wenig hält sie von einer ausgewählten Alleinvermarkung von exponierten Sehenswürdigkeiten wie dem Fürstenberg oder der Gauchachschlucht.

Der Ruf nach Neubaugebieten wird in allen Ortsteilen laut, in denen sich abzeichnet, dass das Angebot nicht die Nachfrage deckt. Skodell plädiert für eine moderate Überprüfung die beispielsweise in Behla zur Erschließung von Bauplätzen bei der Halle führt. Auch in Fürstenberg soll in Richtung Hondingen ein neues Baugebiet die Attraktivität erhöhen. Mit Blick auf das Vereinsgebäude in Fürstenberg will die SPD den Zeitraum für Gelder aus dem ELR-Fördertopf nicht verstreichen lassen. Als skandalös bezeichnet die Fraktionsvorsitzende die Methoden, mit denen das Landwirtschaftsamt beabsichtige, den geplanten Windpark auf der Länge zu verhindern.