Hüfingen Hüfinger Rathaus will sich ausbreiten

Hüfingen (gvo). Bei über 15 000 übernachtungswilligen Touristen und vielen weiteren Tagesbesuchern ist eine gute Tourist-Info eine wichtige Anlaufstelle. Die ist in Hüfingen zwar mit dem blauen Infoschild an der Rathaustür zertifiziert, doch räumlich ist die Info-Zentrale nicht gut gelöst. Die Beratung gleich links neben dem Rathaus-Eingang glich mit dem Glasverbau lange einem Fahrkartenschalter. Der Schalter ist seit geraumer Zeit sogar geschlossen. Besucher müssen für Fragen oder Eintrittskarten am Büro anklopfen. Dieser wenig einladende Zustand soll sich im kommenden Jahr ändern. Geplant ist ein Umzug in Rathausräume nebenan, die bislang auf Erdgeschossebene an drei Geschäftsleute vermietet sind.

"Wir befinden uns noch ganz am Anfang der Überlegungsphase. Auch der Gemeinderat ist noch nicht informiert", meint Hauptamtsleiter Horst Vetter. Ausgangspunkt sei die Tatsache, dass man generell mehr Platz für die rund 35 Rathausmitarbeiter benötige. Dies liege auch an der Zunahme an Teilzeitarbeitsplätzen, erklärt Vetter.

Hauptsächlich will man aber die Situation im Tourismusbereich verbessern. "Der Schalter ist derzeit nicht so ansprechend. Wir wollen die Tourist-Info offener gestalten", sagt Vetter. Zudem sei man als zertifizierte Tourist-Info an längere Öffnungszeiten gebunden. So sei die Rathaustüre auch nachmittags offen, obwohl die Verwaltung für Publikumsverkehr geschlossen habe.