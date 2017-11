Hüfingen Hüfinger Narren klagen über Bürokratie

Rührselig sind die Hüfinger Fastnachter allemal, nicht zuletzt durch den Fastnachtsunterricht an der Lucian-Reich-Schule, der Realschule Donaueschingen und den Kindergärten, um dem Narrensamen das Brauchtum der Fastnacht näher zu bringen. Wurde wie üblich am alten Fastnachtsonntag mit dem Narrenfeuer der Schlusspunkt gesetzt, so wird dieses im nächsten Jahr bereits am Samstag stattfinden, denn dann haben auch Kinder die Möglichkeit dem Spektakel bei zu wohnen.

Jungräte werden gewählt

Bei den Wahlen wurden Vizezunftmeister Martin Schollmeier und Zunftschreiber Ralf Groneberg in ihren jeweiligen Ämtern bestätigt. Luzian Sulzmann und Hans-Martin Roßhardt bleiben Kassenprüfer. Um die weiteren zahlreichen Aufgaben der Narrenzunft zu stemmen, wurden mit Sven Hermanns, Dennis Laabs und Thomas Pohl drei neue Jung-Narrenräte in Amt und Würden gehoben. Auf dem diesjährigen Umzugsbutton sind die Hüfinger "Scheeremanne", sie blicken auf 25 Jahre zurück.

Die Fastnacht im kommenden Jahr bietet für die Hüfinger Narren über die hohen Tage wieder einen vollen Terminkalender. Am 27. Januar ist der Kinderhexenumzug, der 3. Februar ist für den Zunftball reserviert. Am 5. Und 6. Februar ist wieder Fasnetunterricht an den Schulen und Kindergärten, am Schmutzige Dunnschtig allgemeines Fasnettreiben in der Stadt. Am 12. Februar dann der große Umzug durch die Innenstadt, tags drauf der Hanselumzug, sowie am Abend das Hexenfeuer. Finale ist dann mit dem Fasnetsfeuer am 17. Februar.