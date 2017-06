Hüfingen Hüfingen im Blütenrausch

Seit über 50 Jahren stellt beispielsweise Eva von Lintig den Altarteppich vor dem Rathaus mit ihren treuen Helferinnen her. Dabei werden die Blüten auf eine große vorgefertigte Zeichnung geklebt. Und auch der Projektchor unter Hubert Stinner übt intensiv seit vielen Wochen für den großen Auftritt am Herrgottstag in der Kirche. Wie es in Hüfingen üblich ist, dankt Bürgermeister Michael Kollmeier den Helfern am Herrgottstag um 19 Uhr vor der Stadtkirche mit einem Umtrunk.

8.30 Uhr Beginn der Prozession in der Kirche, 10 Uhr Festgottesdienst mit dem Projektchor der Seelsorgeeinheit (Missa in C., die Spatzenmesse, von Wolfgang Amadeus Mozart unter der Leitung von Hubert Stinner), Festprediger: Michael Maas. Etwa 11.15 Uhr Platzkonzert der Stadtmusik Hüfingen auf dem Kirchplatz mit Bewirtung im Pfarrheim und Pfarrgarten. Anbetung der Allerheiligsten. Zwischen 13 Und 15 Uhr Orgelmeditationen in der Stadtkirche. 15.30 Uhr Andacht vor dem Allerheiligsten.