Hüfingen Hobbykunst in dörflicher Idylle

Hüfingen-Behla. Bei der Premiere schauten sich Hunderte aus der Region die Werke der Hobbykünstler aus dem Hüfinger Stadtteil Behla an und waren begeistert. Jetzt wollen Frank Viergutz und Karl Hensler erneut ihre kreative Ader unter Beweis stellen und haben sich, nachdem Stefan Mayer nicht mehr dabei ist, Neu-Bellemerin Corinna Meyer als dritte Person ins Boot geholt.

Nach der Vernissage am Samstag, 21. Oktober, um 19 Uhr, im Ökonomiegebäude von Johann Meyer im Neuwiesenweg sind die Exponate bis Donnerstag, 26. Oktober, dort ausgestellt und können am Sonntag von 13 bis 18 Uhr und werktags von 18 bis 21 Uhr bewundert werden.

Corinna Meyer (35), gebürtig in Neudingen, ist Floristin mit einem Faible für Naturmaterialien. Diese Vorliebe setzt sie in der Ausstellung um mit herbstlichen Tischdekorationen, mit Kränzen und Wandschmuck sowie anderen Accessoires in Richtung Winter. Dabei kommen unter anderem Holz, Kürbisse und Bohnenranken zum Einsatz, und die Floristin lässt ihren Ideen freien Lauf.