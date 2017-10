Hüfingen Helene lässt Hüfingen strahlen

Das hat sich vor zehn Jahren geändert. Seither kombiniert man adventliche Aktionen mit dem erstmaligen Erstrahlen. Nach dem Premierenjahr mit Märchen erzählen im Rathaus wurde das Ganze zum schönen Baum nach draußen verlegt. So dass es in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal Kino unter freiem Himmel geben wird. Bei der Premiere 2008 liefen die (Silvester-)Klassiker "Dinner for one" und "Die Feuerzangenbowle" mit Heinz Rühmann.

Das Open-Air-Kino kam so gut an, dass daraus eine erfolgreiche Serie wurde, für die das Publikum Wochen im Voraus per Abstimmungskarte sogar aus Filmvorschlägen des Hüfinger Rathauses den Lieblingsfilm auswählen konnte. Das war einmal.

Udo Jürgens letztes Konzert, ein Auftritt der aufstrebenden Vanessa Mai und Helene Fischer mit ihren in der Wiener Hofburg gesungenen Weihnachtsliedern standen für den Abend des 1. Dezember zwar zur Auswahl. Nun entscheidet aber allein die Rathausspitze: für Helene.