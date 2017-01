Hüfingen Heinemanns Selbstbildnis zeigt den Kaufmann Fritschi

Hüfingen (gal). Manche Fehler bleiben lange Zeit unentdeckt, doch irgendwann kommen sie durch ganz besondere Gegebenheiten plötzlich an die Oberfläche und damit auch an die Öffentlichkeit. Bei der Vernissage im Hüfinger Stadtmuseum zu der Jubiläumsausstellung "Weggefährten" anlässlich des 200. Geburtstages der beiden Künstler Lucian Reich der Jüngere und Johann Nepomuk Heinemann kam ans Licht, wie lange sich auch in Künstlerkreisen eine bildhafte Verwechslung halten kann. Denn anlässlich des Jubiläums, das durch das 25-jährige Bestehen des Museums noch einen weiteren festlichen Anstrich erhält, findet am Samstag, 11. März, in der Rathausgalerie von 11 bis 18 Uhr ein Symposium mit Vorträgen zum Hüfinger Künstlerkreis statt.