Hüfingen Heiko Gänsler übernimmt das Zepter

Auch appellierte er, den elektronischen Narrenbriefkasten für Anekdoten und Geschichtchen zu nutzen, die sich das ganze Jahr hindurch im Ort abspielen – Diskretion für die Autoren ist selbstverständlich Ehrensache.

Der Sprecher der Stecklespringer, Simon Friedrich, dankte seinem Team, das in 116 Stunden ehrenamtlichem Engagement defekte Kindermasken wieder instand setzte. Eine weitere Errungenschaft im vergangenen Jahr war die Einführung einer Stecklespringermütze, von der nun ausreichend erhältlich sind.

Neu ist für Stecklespringer, über eine eigene What's App-Gruppe zu kommunizieren – eine missbräuchliche Anwendung wird mit Ausschuss aus der Gruppe geahndet. Friedrich lobte die Stecklespringer für ihre rege Teilnahme an den Narrentreffen. Kassierer Thomas Bader präsentierte positive Zahlen. Sie kämen trotz der kostenfreien Busfahrten zu den auswärtigen Narrentreffen nur zu Stande, weil die Zunftmitglieder sich in den eigenen Veranstaltungen in vielfacher Hinsicht ehrenamtlich einbringen.