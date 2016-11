Hüfingen "Habe mir das so vorgestellt, auch so intensiv"

Ich habe mir das so vorgestellt, auch so intensiv. Diese Mischung aus mehreren Bereichen, die man in seinem Arbeitsalltag hat. Erstens in der Verwaltung: Viele Unterschriften oder Entscheidungen laufen vom ersten Tag an über den Schreibtisch des Bürgermeisters. Das Zweite ist der Vorsitz im Stadtrat: Diese politische Aufgabe konnte ich mir natürlich als Stadtrat relativ gut vorstellen. Das Dritte ist der Repräsentant der Stadt bei Veranstaltungen. Es ist einfach dieser Dreiklang, den findet man ja eigentlich fast an jedem Tag im Bürgermeisterkalender.

Sie haben es angesprochen, Sie kennen die kommunalpolitische Arbeit schon als Stadtrat. Wie ist der Perspektivwechsel, wenn man plötzlich vorne sitzt?

Man ist zum Teil mehrere Wochen im Voraus schon informiert und muss dann in der Sitzung zunächst einen Schritt zurück machen, denn die anderen fangen gerade an, ganz intensiv über eine Frage nachzudenken. Als Bürgermeister ist man in den allermeisten Fällen schon davor viele Stunden damit befasst. Und man nimmt nicht Stellung zu einem Thema, sondern muss es präsentieren und dem Gemeinderat einen mehrheitsfähigen Vorschlag unterbreiten.

Mit Ihnen als neuem Bürgermeister gab es parteipolitisch im Gemeinderat eine Verschiebung. Wie ist denn Ihr Verhältnis zur SPD-Fraktionssprecherin?

Ich glaube, dass sie und ich zusammen die Interessen der Stadt im Auge haben und dass wir miteinander einfach zugunsten der Stadt entscheiden. Es gab auch schon Fragen im Stadtrat, bei denen ich mit der SPD-Fraktion gestimmt habe. Ich habe ein sehr konstruktives Verhältnis zu allen Parteien und beteilige die Fraktionen im Stadtrat gleichmäßig an der Entscheidungsfindung.

Gleich in der ersten Gemeinderatssitzung mussten Sie die Hiobsbotschaft Aquari verkünden. Was ist denn Ihre persönliche Meinung, wo ist die Schmerzgrenze, dass sich der Erhalt des Aquaris noch rechnet?

Das Aquari soll erhalten bleiben. Das ist natürlich für die Stadt Hüfingen – einfach von der Einwohnerzahl her – durchaus eine große Aufgabe. Es gibt nicht viele Städte, die sich das zutrauen können. Und die Kommunalpolitik wird das entscheiden müssen. Man sieht in der Diskussion in Bad Dürrheim, in welche finanzielle Dimension eine Renovierung kommen kann. Wir haben natürlich den Unterschied, dass wir dann im Vergleich zum Minara in Bad Dürrheim es nicht nur mit einem Bad zu tun haben, sondern ja auch eine sehr attraktive Saunalandschaft. Nach meinem Gefühl wird in der Bevölkerung, aber auch im Stadtrat dem Aquari eine sehr große Rolle eingeräumt und deswegen ist für mich nicht die Frage "Wir machen es nicht, wenn es xy Euro kostet", sondern "das Aquari soll auf Dauer erhalten bleiben".

Wir werden in den Sommerferien 2017 bei den Wartungsarbeiten im Einzelnen erheben, was alles zu machen ist. Danach können wir darangehen, eine finanzielle Größenordnung anzugeben. Ich möchte aber nicht verhehlen, dass solche Fragen natürlich letztendlich Anlass dazu sind, zu fragen, welche Aufgaben kann man auch in der interkommunalen Zusammenarbeit machen.

Gab es in Ihrer bisherigen Amtszeit schon Ereignisse nach dem Motto, das hat mich gefreut, das hat mich geärgert?

Im Wesentlichen sind sehr, sehr erfreuliche Sachen passiert. Wir müssen uns einfach mal an ein paar Dinge erinnern. Ich habe meine ersten ganz tollen Veranstaltungen gemacht, beispielsweise die Töpfertage-Eröffnung der Keramikwochen. Das ist natürlich durchaus auch einfach etwas Schönes. Es gibt jede Woche wirklich herausragende Ereignisse, die einen Riesenspaß machen. Am allermeisten hat mich der Besuch der Kindergartenkinder im Rathaus gerührt, als sie mir das Bürgermeister-Mutmach-Lied gesungen haben. Das war eine tolle Sache, dass die jüngste Generation hier in Hüfingen mit dieser Geste parat war.

Und was hat den Bürgermeister Kollmeier so richtig auf die Palme gebracht?

Ich bin noch nicht auf der Palme gewesen. Ich bin mir bewusst, dass es in den nächsten Jahren auch mal Tage geben wird, wo man sagt, jetzt hat mich jemand auf die Palme gebracht. Beim Bürgermeister kommt natürlich auch das eine oder andere Thema an, bei dem mal beim neu gewählte Bürgermeister etwas ausprobiert wird, was man unter dem langgedienten Bürgermeister schon abgehakt hatte. Für mich kommt da nichts Unerwartetes. Ich bin mir im Klaren darüber, dass man in dieser Position auch einfach dem Bürger Rede und Antwort zu stehen hat und dass es da auch verschiedene Schattierungen gibt.

Woran kann man bis jetzt Ihre eigene Handschrift am besten lesen?

Ich habe die Vereinsvertreter eingeladen zu einem Gespräch. Ich möchte das einmal im Jahr machen, weil mir das Ehrenamt ein sehr wichtiges Thema ist. Ich glaube, das ist auch schon bei den Vereinen angekommen, dass ich selber 1:1 aus dem Ehrenamt komme und deswegen ein Grundverständnis mitbringe. Die Handschrift beginnt man auch mit der Intensivierung im Breitbandausbau zu merken. Da habe ich ja von Anfang an gesagt, dass wir eine Schippe drauflegen müssen und das wird sich im nächsten Haushaltsplan ganz deutlich niederschlagen. Das ist die Handschrift von Michael Kollmeier, wenn man so will. Wer meine Wahlkampfunterlagen mal ansieht, weiß, dass der Breitbandausbau an zweiter Stelle stand, von Anfang an.

Sie sprechen gerade Ihre Wahlkampfunterlagen an. An erster Stelle stand das liebenswerte Hüfingen...

Das steht natürlich über allem. Auf der strategischen Ebene geht es nicht um einen Einzelbereich, sondern darum, dass man auch noch in einem Jahrzehnt sagen kann, Hüfingen ist die liebenswerte Stadt und die Stadtteile sind die liebenswerten Stadtteile, die sie einfach für uns heute durchaus sind.

Einen weiteren Fokus wollten Sie auf die Gewerbeentwicklung legen.

Die Unternehmensentwicklung spielt eine wichtige Rolle, weil ich sage, wenn wir attraktiv sein wollen für junge Familien und uns als Kommune vieles leisten wollen, dann gehört dazu auch, dass sich die vorhandenen Unternehmen auch entwickeln können.

Ist da schon etwas Konkretes passiert?

Es beansprucht einen ganz ordentlichen Anteil meiner Arbeitszeit. Was ich aber sehr, sehr erfreulich finde und bald wird es auch das eine oder andere Ergebnis geben. Ein paar Sachen sind ja schon bekannt. Ich will mich aber da nicht mit fremden Federn schmücken. Dass es natürlich auch beispielsweise im Einzelhandel bei den Supermärkten einiges an Planung, an Überlegungen, an Erweiterungsideen gibt, ist ja durchaus schon in den Stadtratssitzungen vor meinem Amtsantritt ein Thema gewesen.

Am geplanten Vollsortimenter im Weihereschle scheiden sich die Geister. Sehen Sie auch eine Gefahr für den Einzelhandel in der Innenstadt?

Zum Standort Weihereschle gibt es ein Gutachten aus dem Jahr 2015: Eine Ansiedelung eines Vollsortimenters ist für die Nahversorgung, insbesondere für das Gebiet "Auf Hohen" und dessen Erweiterung wichtig. Und deswegen sehe ich keinen stark negativen Einfluss auf die Innenstadt. Viel mehr glaube ich, dass wir auch über die Weiterentwicklung im Bereich der Supermärkte eine dementsprechende Qualität in die Stadt bekommen, um einfach schön einkaufen zu können. Das stärkt den Einzelhandel im Ergebnis auch in der Innenstadt.

Ein weiterer Punkt in Ihrem Wahlprogramm war die Suche nach Investoren für betreutes Wohnen. Gab es da schon Gespräche?

Mit dem Neubau des FF-Pflegeheims haben wir in Hüfingen zunächst mal einen sehr professionellen und guten Anbieter. Darüber hinaus sehe ich den Bedarf in einer älter werdenden Gesellschaft – nicht nur am Betreuten Wohnen, sondern auch am altersgerechten, am seniorengerechten Wohnen. Das sind Wohnanlagen, in die man zieht, wenn man noch fit ist, aber doch in manchen Bereichen Hilfe braucht oder das eigene Haus zu groß geworden ist. Und in diese Richtung gibt es sehr, sehr konkrete Gespräche.

Von den Senioren zu den Kleinen. Bis 2019 werden alle Ortsteilkindergärten erhalten. Wie ist es, wenn die Zahl der Kinder nach 2019 unter zwölf fällt?

Das Ergebnis der Beratungen im Stadtrat ist in der Tat: Wir werden jetzt bis 2019 in allen Stadtteilen mindestens ein Angebot in der Kinderbetreuung haben. Das war zwischenzeitlich einfach aus Sicht der Stadtteile eine sehr kritische Sache, dass man sehr schnell den eigenen Kindergarten verliert. Das wollten viele nicht. Es gibt einen gemeinsamen Elternbrief, mit der Bitte bis 2019 alle Einrichtungen offen zu lassen. Der Elternbeiratsbrief hat aber auch zum Ausdruck gebracht, dass man grundsätzlich mit der Entscheidung für die zentrale Einrichtung in Behla einverstanden ist. Der Stadtrat hat jetzt schon das Signal gesetzt: Wo keine zwölf Kinder angemeldet sind, wird die Einrichtung zu einer Außenstelle von St. Verena. 2019 ist in Behla alles parat und es gibt dort eine sehr gut ausgebaute Kindertagesstätte. Und die Gruppen, die die Zwölferregelung nicht geschafft haben, können miteinander umziehen. Das ist einfach auch von der praktischen Durchführung ein guter Weg.

Das Verhältnis Ortsteile – Kernstadt hat durch die Kindergartendiskussion gelitten. Sie haben das auch im Wahlkampf thematisiert, dass Sie das wieder verbessern wollen. Wo wollen Sie da ansetzen?

Die Stadtteile haben ganz berechtigte Anliegen, die sie auch insbesondere in den Haushaltsanmeldungen ablesen können. Und die Stadtteile haben aber vor allem einen Hauptwunsch: Sie möchten, dass es in der Zukunft weitergeht. Ich habe den Eindruck, dass in allen Stadtteilen sehr, sehr gut ankommt, dass die Kommunalpolitik in Hüfingen auch die Stadtteile in diesen Kurs der Weiterentwicklung wie beispielsweise beim Glasfasernetz ganz schnell und ganz gut einbinden möchte. Und da wir das Signal insgesamt an die Stadtteile senden, dass hier sehr schnell der nächste Schritt erfolgt. Die Frage der Kindergärten wird in der Zukunft eine Rolle spielen. Es ist sicherlich so, dass auch ein Bedauern dabei ist, wenn der örtliche Kindergarten schließt oder noch keine Nachfolgeregelung in Sicht ist. Und von mir wird es auch nie den Satz geben, es spielt keine Rolle, ob ein Kindergarten in einem Stadtteil ist. Ich bin immer noch der Meinung, dass es am besten ist, wenn man in einem Ortsteil auch eine Kindergartengruppe anbieten kann. Nichtsdestotrotz, dort wo es eben von den Zahlen her nicht darstellbar ist, ist dann das Zweitbeste, wenn dieser Kindergarten in nächster Nähe erreichbar ist. Die Stadtteile wollen aber insgesamt Bauplätze, sie wollen sich hier weiterentwickeln können und wollen das, was in allen Stadtteilen sehr gut ist, nämlich der Zusammenhalt, das Vereinsleben. Diese Qualität möchten sie mit einbringen in die weitere Zukunftsentwicklung.

Weiterentwickeln wollten Sie auch die defizitäre Situation am Römerbad. Wie sieht da so Ihre Vision aus?

Wir werden mit dem Römerbad auch in Zukunft keine Gewinne schreiben, aber wir dürfen den Wert des Römerbads für das Stadtmarketing gar nicht so gering schätzen. Es ist etwas, was die Stadt Hüfingen besonders macht. Hier küsst der Römer den Schwarzwald. Es gibt viele Städte im Schwarzwald, die schöne Natur haben, aber es gibt eigentlich fast keine anderen Städte, die sagen können, bei uns haben schon die Römer gebadet. Deswegen ist es durchaus ein regionales Alleinstellungsmerkmal, das eine Rolle in der Gesamtkonzeption spielt.

Von den Römerruinen ist es nicht weit zum Hüfinger Süden: Die BI Hüfinger Außerstadt hat Ihrem Vorgänger immer wieder Untätigkeit vorgeworfen. Wie sehen Sie jetzt die Situation in der Schaffhauser Straße?

Die Situation in der Schaffhauser Straße ist ja von zweierlei geprägt. Zum einen von der Planung und dem ganz konkreten Umbauprojekt, das ja schon einigermaßen weit fortgeschritten ist. Wir werden in der zweiten Jahreshälfte 2017 an die Baumaßnahmen im Bereich der Schaffhauser Straße gehen. Es sind noch einige Vorbereitungen zu treffen. Und sobald diese dann geregelt sind, geht es darum, die bereits festgelegten Radwege, den bereits entwickelten Kreisverkehr, die Verschwenkungen, die insgesamt optische Verengung der Fahrbahn in Angriff zu nehmen. Insofern ist hier die Kommunalpolitik sehr konkret und sehr weit fortgeschritten bei diesem Thema. Deswegen gibt es aber dennoch auch noch weitergehende Vorstellungen, beispielsweise einer Geschwindigkeitsreduzierung auf dem kompletten Bereich der Schaffhauser Straße. Es wurden zu Zeiten meines Vorgängers Entscheidungen getroffen und ich habe nicht den Eindruck, dass sich jetzt die Mehrheiten im Stadtrat, geändert haben. Auch die gesetzlichen Regelungen, die für eine Landesstraße wie die Schaffhauser Straße einfach gelten, haben sich seitdem nicht geändert. Natürlich hat insbesondere die Belastung wegen der Umleitungssituation B 31 dazu geführt, dass durch den zusätzlichen Verkehr die Geduld der Anwohner weiter beansprucht wurde.

Für Gesprächsstoff hat auch in den letzten Wochen die Garagenanlage auf der Insel gesorgt. Gibt es da eine neue Entwicklung?

Der Stadtrat hat entschieden, keine Grundstücke für den Zweck von Garagen auf der Insel zu verkaufen. Bei der Abwägung zwischen Garagen, die nachgefragt wurden, und dem Bedarf an öffentlicher Parkflächen, die für jeden zugänglich sind, hat der Stadtrat dergestalt entschieden, dass er hier diese Garagenbauten nicht ermöglicht, also das städtische Grundstück hierfür nicht zur Verfügung stellt.

Was machen Ihre Umzugspläne?

Das Ziel ist es, dass meine Töchter Victoria und Nike nächstes Jahr in Hüfingen in die Schule gehen. Allerdings, so einfach macht es uns der Hüfinger Wohnungsmarkt nicht. Wir sind noch nicht an das richtige Objekt herangelaufen, aber wir sind zuversichtlich. Ich würde gerne ein Haus in einem bestehenden Wohngebiet kaufen, weil ich gerne in einer Umgebung bin, in der mehrere Generationen wohnen, in der es auch ein bisschen bunter zugeht. Die Fragen stellte Stephanie Jakober.