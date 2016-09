Hüfingen Haareschneiden kommt Förderverein zugute

Diese besondere Aktion hat schon Tradition. Die Initiative geht auf das Jahr 2004 zurück: Damals sah Margot Schwörer einen Fernsehbericht über eine Aktion zugunsten eines guten Zwecks. Dies brachte sie auf die Idee, auch etwas zu tun – selbst habe man gesunde Kinder, deshalb solle man auch an andere denken. Auf Nachfragen im Bekanntenkreis kam sie auf den Förderverein, dessen Mitglieder ehrenamtlich tätig sind. Wer sich genauer informieren möchte, kann dies auf der Internetseite www.helfenhilft.de tun.

Die erste Haarschneideaktion wurde so gut angenommen, dass sie bis heute jeweils am Samstag des Töpfermarktes in derBregstadt stattfindet. Am Vormittag läuft der Geschäftsbetrieb ganz normal, doch von 14 Uhr bis 18 Uhr wandert der gesamte Erlös, der beim Haareschneiden eingenommen wird, in ein großes Sparschwein.

Die Kunden kommen zum Teil ganz gezielt zu dem Termin, aber auch Laufkundschaft vom Töpfermarkt findet die Aktion gut und nutzt die Gelegenheit, sich neu zu stylen. Mittlerweile bekommt Margot Schwörer bekommt auch schon im Vorfeld immer wieder Geld als Spende zugesteckt. Das Sparschwein steht deshalb schon einige Zeit vorher auf der Theke und mancher Kunde steckt den einen oder anderen Schein herein.