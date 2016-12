Hüfingen. Die im November dieses Jahres durchgeführte Trinkwasseruntersuchung hat sehr gute Ergebnisse für das Hüfinger Wasser ausgewiesen, wie die Stadtverwaltung bekannt gibt. Alle durchgeführten Untersuchungen hätten keine Beanstandungen oder Auffälligkeiten ergeben, teilt die Stadt weiter mit. So konnten auch keine Pflanzenschutzmittel oder deren Abbauprodukte in den Proben nachgewiesen werden. Mit einer Gesamthärte von 15,6 Grad ist das Hüfinger Wasser dem Härtebereich "hart" zuzuordnen. Die Sauerstoffkonzentration liegt mit 9,6 Milligramm/Liter in einem sehr günstigen Bereich, über dem aus korrosions-chemischen Gründen geforderten Mindestgehalt von 3,0 mg/l. Der Nitratgehalt liegt mit 24,0 mg/l unter dem Grenzwert von 50 mg/l.