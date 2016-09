Hüfingen Guido Wolf wirft einen Blick durch die kommunale Brille

Tourismus: Konkretes Projekt für den Tourismus wäre die Bregbrücke beim Römerbad; eine Förderung aus dem Tourismustopf des Landes gilt als wahrscheinlich. Allerdings wurde Hüfingen bislang nicht berücksichtigt, weil das Programm überzeichnet ist. "Durch die Brücke würde ein schöner Rundwanderweg entstehen, der sicher auch von den Nutzern unseres Wohnmobilstellplatzes angenommen werden würde", betont Bürgermeister Michael Kollmeier, die Bedeutung der Brücke, die von vielen Hünfingern gewünscht wird.

Wolf versprach, sich nach dem aktuellen Stand des Förderantrages zu erkundigen. Prinzipiell sprach Kollmeier auch die Förderprogramme des Landes an: Es wäre schön, wenn nicht nur die großen Tourismusorte in den Genuss von Landesmitteln kommen würden, sondern auch kleinere Tourismusgemeinden wie Hüfingen mit seinen 60 000 Übernachtungen pro Jahr. Gerade im Bereich Wander- und Radwege sei da einiges möglich.

Lucian-Reich-Schule: Hier liegt Kollmeier besonders die Ganztagesbetreuung am Herzen. Aktuell stelle der Förderrahmen des Landes die Eltern vor die Wahl: Entweder sie lassen ihr Grundschulkind den halben Tag in der Schule, oder sie nutzen die Ganztagesbetreuung. "Die Eltern sind aus dem Kindgarten flexible Betreuungsmodelle gewohnt, und das sollte sich auch in der Grundschule fortsetzen", so der Hüfinger Bürgermeister.