Hüfingen "Grusel-Clown" erschreckt junge Familie

Hüfingen. Dort war ein Familienvater zusammen mit seiner Frau und zwei Kleinkindern in einem Auto gegen 20.40 Uhr in Richtung Wohngebiet unterwegs, als die als "Grusel-Clown" verkleidete Person mit einer Eisenstange in der Hand plötzlich auf die Straße sprang und den Weg versperrte, so die Polizei. Aus Sorge um seine Familie setzte der Familienvater mitgeführtes Abwehrspray gegen den Verkleideten ein und schlug diesen so in die Flucht. Eine sofortige Fahndung durch die verständigte Polizei nach dem unbekannten "Clown" verlief ergebnislos. Die Person war laut Polizei neben der Maske mit einem grauen Pullover und einer schwarzen Hose bekleidet.