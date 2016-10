Hüfingen (maf). Im Eilverfahren hat die Stadtverwaltung den Antrag von Carola Doser, Inhaberin der Landbäckerei in Dittishausen, zugestimmt, die ihre Produktion in das ehemalige Gebäude der Bäckerei Holm im Dreiangel verlegen will. Das Gebäude, in dem früher die Bäckerei Holm zu finden war, danach ein Licht- und Tontechnikunternehmen, wird äußerlich nicht verändert. Der Ausschuss stimmte dem Vorhaben zu.