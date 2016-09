Hüfingen Grüner Daumen und Blick fürs Detail

"Es war schon immer ein Wunsch von mir, einen eigenen Garten anzulegen und diesen nach meinen Ideen zu gestalten. Der Wunsch ging mit dem Bau eines Hauses vor 16 Jahren in Erfüllung." Ohne großes Konzept hat die dreifache Mutter angefangen, ihren Garten zu verwirklichen, und konnte sich gestalterisch und kreativ ausleben.

Auf jeden Fall sollte es ein Naturgarten sein, in dem die Vielfalt der Blumen, Blüten und unterschiedlich großen Pflanzen richtig zum Ausdruck kommt. "Ich habe viel ausprobiert, und so hat sich mit der unterschiedlichen Sicht auf die Dinge auch mein Garten immer wieder verändert. Obwohl ich so experimentierfreudig bin, kann ich mich von keiner Pflanze trennen und sie schon gar nicht wegschmeißen. Dann trauere ich richtig" verrät sie.

Pflege bis zum Geht-nicht-mehr lautet ihre Devise, der sie stets treu bleibt. Und so findet jedes Pflänzchen sein prädestiniertes Plätzchen, wo es glänzen und gedeihen kann. Viele der umsorgten Nachkömmlinge und Ableger werden als schön dekorierte Geschenke weitergegeben.

"Es sind die alten Dinge und Sachen, an denen mein Herz hängt", gibt Brigitte Höhn preis und meint damit nicht nur die alte Haustür am neuen Haus, sondern auch einen alten Herd, der auf der überdachten Terrasse mit allerhand Natur- und Kunstgegenständen ausgestattet wurde. Aus einer aufgestellten Palette zaubert sie kleine Beete, in denen ihre Küchenkräuter sprießen, und wenn ihr Mann Michael im Garten werkelt, fragt der Nachbar schon einmal: "Hat Ihre Frau wieder eine neue Idee?"

Töpfe, Schalen, Zäune, Schilder, Kränze, Figuren, Vogelhäuschen, Steine, Laternen sowie hochwertige Gartendekoration werden entweder selbst gefertigt oder von irgendwoher mitgebracht. Zum Bespiel von einem Spaziergang ein schön gewachsener alter Ast.

"Die üppige Ausstattung des heimischen Gartens ist in meiner fränkischen Heimat so üblich", erzählt sie und meint damit auch die verschiedenen heimeligen Sitzplätze, nach denen man in ihrem Garten nicht lange suchen muss.

Will man Brigitte Höhn etwas Schönes schenken, so sollte es am besten für den Garten bestimmt sein. Damit macht man ihr immer eine Freude. Das handhabt die ganze Familie seit Jahren so.

Da kommt der atemberaubend schöne Töpfermarkt in Hüfingen gerade recht, denn da gibt es in jedem Jahr diese kunst- und liebevollen individuellen Schmuckstücke für den Garten in großer Auswahl.

Und es soll bloß nicht jemand sagen, dass es im allumfassenden Garten von Brigitte Höhn kein Plätzchen mehr für einen Neuzugang gibt. Sie schaut immer wieder, ob der Platz für die Pflanze gut ist, stellt um und probiert solange, bis der Standort optimal passt.

Wild drauflos gärtnern ist nicht die Sache von Brigitte Höhn. "Ich schaue, welche Arbeiten gerade anstehen, und berücksichtige auch den Rhythmus der Pflanzen. Ich nehme gerne Tipps und Ratschläge von anderen Menschen an und frage nach, wie sie es machen", erzählt sie. Im Laufe der Jahre hat sie sich auf diese Art und Weise viel Erfahrung und Wissen angeeignet.

Die überdachte Terrasse wird zumindest im Sommer als zusätzliches Wohnzimmer genutzt, draußen im Grün hat Bruno, eine griechische Landschildkröte, ein kleines Reich, in dem sich der gepanzerte Krabbler wohl fühlt.

Zu ihren Lieblingsblumen gehören auf jeden Fall die schönen Hortensien, die sie an ihre Heimat erinnern, und die unkomplizierten und anspruchslosen Sukkulenten, die man so herrlich überall einpflanzen kann, sogar in einem Suppenschöpfer.

Der natürliche Garten von Brigitte Höhn besteht aus einer Menge an Pflanzen, Blumen, Büschen und Bäumen. Hier findet man keine flächigen Bepflanzungen, denn bei ihr überwiegt die Vielfalt.

Schmuckstücke ganz unterschiedlicher Art versteht sie gekonnt in Szene zu setzen. "Bloß kein Kitsch. Ich liebe die schönen Dinge, die sind mir dann auch das Geld wert", sagt sie.

Darüber hinaus pflegt sie auch ihre Tomaten im Tomatenhaus, es gibt einen großen Apfelbaum und verschiedene Beeren. Über ihren Garten sagt sie selbst: "Klein, fein – mein. Mehr brauch ich nicht, hier halte ich mich auf, sehe alles und fühle mich wohl".