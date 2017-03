Hüfingen Große Show beim Jazztanz-Turnier

Getreu dem Motto "SV Mundelfingen ist aktiver Spaß" moderierten in den Stunden zuvor Chef-Organisator Daniel Schwarz und Co-Moderator Torsten Kaiser zwölf attraktive Tänze von Gruppen, die in der zurückliegenden fünften Jahreszeit in ihren Heimatorten für Furore sorgten. In diesem Jahr waren sie aus einer Region zwischen Stockach und Schonach, Tennenbronn und Gottmadingen, Deißlingen und Sauldorf gekommen. Die Lokalmatadoren der Red Neck Chiefs gingen ebenso an den Start wie die Traumtänzerinnen aus Bräunlingen oder Descalzo aus Donaueschingen. Doch für einmal hatten die Gruppen aus dem Städtedreieck nichts mit dem Finale zu tun.

Gestern standen die Kinder- und Jugendwettbewerbe im Mittelpunkt des beliebten Jazztanzturniers.

Einen besonderen Ohren- und Augenschmaus hielten die Organisatoren in der Pause für die Gäste in der Halle bereit. Der mehrfache Jazztanzturniersieger "4+4" aus Bösingen begeisterte mit einer voluminösen Abfolge unterschiedlicher tänzerischer Richtungen.