Hüfingen Göttliches Bühnenvergnügen wartet

In der spannenden Geschichte nehmen die römischen Götter eine Hauptrolle ein, sie spielt aber in verschiedenen Zeitebenen. Dabei geht es um ein Artefakt, einen durch Menschenhand hergestellten wichtigen mystischen Gegenstand von großer Bedeutung, der durch die Zeiten wandert. Der Gegenstand wird von den Römern versteckt und in einem Hüfinger Acker vergraben, wo er viele Jahre später von einem Bauern entdeckt wird. Hinter dem wertvollen Gegenstand sind dann eine ganze Menge Leute her, unter anderem auch eine Gruppe von Archäologen.

Das Schauspiel wird von acht Musikern begleitet. "Wir wollen damit einen Versuch starten, ähnlich wie im Film verschiedene Spielszenen mit Musik hervorzuheben", erläutert Paul Siemt. Die Musik dazu wird von Kai Armbruster aus Donaueschingen komponiert. Er begleitet die Entwicklung des Stücks und stellt das Orchester zusammen.

Gespielt wird nicht wie sonst auf einer Bühne auf der Wiese, sondern gerade umgekehrt. Die Schauspieler nutzen die verschiedenen Ebenen der Zuschauertribüne vor dem Wald und bauen auf der Wiese, die schon öfters benutzte Zuschauertribüne auf. Der Grund: Die vielen benötigten Requisiten können dann großflächig auf einem Ständer hin und her gerollt werden. Das ist auf der Wiese nicht möglich. Einen kleinen Theaterspaziergang wird es während der Aufführungen ebenfalls geben. Allerdings nicht so weit, sondern bis zu den fest verankerten Palisaden und dem Wehrturm auf der Römerbadwiese.