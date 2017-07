Hüfingen Göttlicher Bühnenspaß am Römerbad

Das Stück handelt von Göttern und Menschen und passt zur Hüfinger Vergangenheit. Es spielt in mehreren Zeitepochen und gerade dieser Umstand lässt das Stück sehr lebendig wirken, was noch durch die wirkungsvollen Inszenierungen einiger Spielabschnitte intensiviert wird. Das Arte Fakt ist ein mystischer Gegenstand, der vor Christi Geburt hergestellt wurde und über die Zeit der Römer bis in die Gegenwart wandert. Der Fund wird von einem erstaunten Landwirt und seiner Frau auf einem Hüfinger Acker gemacht und wird plötzlich von vielen begehrt. Einst von den Römern versteckt und vergraben, blieb das Arte Fakt bis zum heutigen Tage unentdeckt.

Die Gäste können bei den Aufführungen von der aufgebauten Tribüne eine interessante Zeitreise über einen langen Zeitraum verfolgen. Die Spielszenen werden dabei von einer eigens zum Schauspielstück komponierten Musik hervorgehoben und schaffen wirkungsvolle Stimmungen, womit die visuellen Eindrücke verstärkt werden.

Kai Armbruster aus Donaueschingen ist dieses musikalische Meisterwerk gelungen, das von einem achtköpfigen Orchester gespielt wird.

Ein kleiner Theater-Spaziergang über die Wiese zum römischen Wehrturm und zurück lockert den Besuch nochmals auf. Es finden zwölf Aufführungen statt, außer für die Premiere am Mittwoch, 19. Juli, sind für alle Termine noch Karten zu haben.