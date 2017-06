Hüfingen Gespensterbäume an der Seemühle

Hüfingen. Aus der Ferne könnte man meinen, es hat nur auf diese einzelnen, kahlen Laubbäume geschneit.

Die Identifikation ohne Blätter ist schwierig, doch Umweltberater Gerhard Bronner kann vor Ort die Bäume mit Sicherheit als Traubenkirschen bestimmen. Und was ist mit ihnen geschehen? Kleine Ursache – große Wirkung: Die Traubenkirschengespinstmotte, besser gesagt die Raupen dieser Nachtfalter, mögen die Blätter dieser Baumart zum Fressen gern.

Und so haben sie den kompletten Baum kahl gefressen, bis kein Blatt mehr übrig blieb. In ihren weißen Gespinsten sind sie sicher vor ihren Feinden, den Vögeln. Denn die mögen diese klebrige Masse nicht. Sicher eingehüllt werden sie sich in den nächsten Tagen verpuppen und zu unzähligen harmlosen Nachtfaltern entwickeln, die nur eine Sommersaison am Leben bleiben. Zuvor legen sie jedoch mit winzigen Eiern an dieser Baumart den Lebensstart für die nächste Generation. Als Larven überstehen diese den Winter.